"Contaremos el otro lado de la historia": Diego Cadavid habla sobre la serie de 'El general Naranjo'

Basada en hechos reales, la serie habla sobre la vida del general retirado de la Policía Nacional Óscar Naranjo, quien negoció en las gestiones de paz con las FARC y fue clave en las operaciones de inteligencia contra el narcotráfico y la guerrilla que dieron fin a Pablo Escobar.

Compuesta por tres temporadas filmadas en cuatro ciudades (Bogotá, Cali, Medellín y Girardot), cada entrega de El general Naranjo consta de 13, 22 y 25 episodios de una hora respectivamente.

La historia estará encabezada por el actor peruano Christian Meier como Óscar Naranjo, junto a Juliana Galvis, Julián Román y Diego Cadavid, con quien hablamos sobre esta producción, y su papel en la misma.

Cuéntanos de tu personaje, Aníbal Talero. ¿Cómo es él?

El teniente Talero es el mejor amigo de Naranjo. Es un tipo buena onda, honesto, que ama la milicia, el encanta la calle, la tropa, ser un policía de corazón. Naranjo es hijo de militares, pero Talero no ha tenido esos recursos, es el único policía de su familia. De buen humor, aguerrido y guerrero, un buen personaje. Hicimos buen clic con Christian [Meier, quien interpreta a Naranjo] creando la unión de estos dos amigos.

Qué fue lo que más le costó de su interpretación, ¿tal vez algo del estilo militar?

No, de alguna forma eso fue de las cosas más fáciles. Yo presté servicio militar hace varios años en el Ejército y conozco la milicia. De hecho, trataba de aportar cosas entre los compañeros y extras, ese tema ya lo tenía previsto. Por otro lado, tuvimos largas jornadas, hubo muchas cosas de acción, trabajamos varias veces de noche, tuvimos que disparar y correr muchísimo y saltar. Usamos dobles, pero hubo muchas cosas que hacíamos nosotros mismos. La parte más sacrificante fueron las largas jornadas y el trabajo físico.

¿Cuál es la faceta del general Naranjo que más lo sorprendió, o la más desconocida?

La inteligencia. Todos sabemos sobre el general Naranjo y todas esas cosas, pero el tipo era muy inteligente e intuitivo. Siempre he dicho que de las cosas más particulares era el hecho de contar cómo se perseguía a los narcotraficantes sin tecnología, sin Internet, sin celulares. Sin ayuda de los americanos. ¿Qué tenía Naranjo? Que era muy intuitivo, ¿sabes? Se dejaba llevar mucho por la intuición, tenía un sexto sentido para eso. Tenía una cabeza muy calmada, algo que no pasaba con su departamento. A punta de inteligencia e intuición logró hacer todo lo que hizo.

Naranjo es un personaje que estuvo en el ojo del huracán por muchos motivos, ¿cómo entra el teniente Aníbal Talero a apoyarlo o aconsejarlo?

Creo que tienen una buena relación de amigos, y eso es lo principal. Son honestos el uno con el otro, y se cantan la tabla de frente. Eso siempre pasó según lo que pudimos saber sobre sus vidas. Creo que era más Naranjo el que calmaba a Talero; Talero siempre lo trataba de alborotar para que salieran a la calle y se metieran a todos los operativos. Como decía, Naranjo es mucho más cerebral entonces creo que ese fue el gran aporte, pero también Talero lo animaba a que la guerreara; a salir y atreverse a ir en contra de todo el mundo. De hecho tuvo muchos problemas por irse en contra de toda la institución, pero por eso mismo logró lo que logró. A partir de una amistad clara y de ser honestos lograron varias cosas juntos.

¿Qué aprendió a nivel político sobre la realidad del país viendo las situaciones en las que estuvo metido el general Naranjo? ¿Pudo ver algo que tal vez no fue tan público en su momento?

Yo creo que al trabajar en estas cosas biográficas siempre terminas enterándote de muchas cosas; algunas ciertas, otras no tanto. Lo que pasa es que sí es un tema que como colombianos conocemos bien, que es el narcotráfico. Lo que no conocemos es este lado que vamos a contar, que es el de la policía, de este tema casi que no sabemos. Creo que los que más van a aprender sobre este tema son los extranjeros, afortunadamente la verán personas de todo Latinoamérica. Es un aporte grande que le haremos al televidente latinoamericano. Contar la contraparte de lo que ocurrió con Pablo Escobar esa es una de las fortalezas de la serie.

¿Por qué recomendaría ver la serie?

Antes que hacerle publicidad a la serie, hablo con la verdad, con la honestidad desde el punto de vista de un televidente. Yo me leí la serie y quedé cautivado. Y cuando la filmé quedé encarretadísimo con el tema, que es fantástico, está bien tratado. Es una serie de época en los 80. Todo está bien cuidado, en Fox de verdad quieren los productos y los cuidan. Te lo digo con toda honestidad, yo me la vería. Hay tres temporadas así que uno las puede ver sin problema. Con toda la sinceridad lo recomendaría.

