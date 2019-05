'El man es Germán' regresa a la TV con su humor inigualable

Este lunes se estrena por el canal RCN una nueva temporada de El man es Germán. Una de las series más queridas por los colombianos vuelve a la pantalla chica, aunque se renueva con otras caras, giros que los televidentes no se esperaban y una historia en donde Germán le cederá el protagonismo a su hijo, "El tigre".

La historia comienza varios años después con un Germán más maduro y un Jonathan que ya ha cumplido la mayoría de edad. Padre e hijo se la llevan bien, pero hay una persona que ya no está con ellos: Jasbleidy, quien en su momento fue interpretado por Heidy Bermúdez. Lo más triste de la situación es que Jasbleidy murió hace dos años, una duelo que Germán no ha podido superar. Aunque en las temporadas anteriores lo habíamos visto salir adelante a pesar de los problemas, lo cierto es que en su vida actual el “Macho alfa” no logra levantar cabeza y salir adelante junto a su hijo.

“Estamos muy emocionados desde que se nos planteó la idea de volver hacer El man es Germán, y creo que después de tantos días de grabación y de poder reencontrarnos, no podíamos sentirnos más orgullosos del producto que tenemos. Realmente esto lo hacemos con mucho amor, somos una familia que quiere llevarle otro tipo de contenido a Colombia. Y es que a pesar de ser una serie que ya llega a su cuarta temporada, creemos que esta es bien diferente por su enfoque y la evolución de sus personajes, aunque claro, se parece a las anteriores porque está hecha con el mismo amor. No sé si esta nueva temporada sea un éxito, y en realidad eso es lo que menos nos preocupa, porque lo que en realidad queremos es que esta producción vuelva a unir a las familias colombianas y que se diviertan tanto como nosotros lo hicimos al hacerla”, aseguró Santiago Alarcón quien vuelve a darle vida a Germán en los nuevos episodios.

“Hacemos esto sobre todo por los niños. Queremos que ellos se diviertan de una manera sana”, Santiago Alarcón, protagonista de El man es Germán

¡El Tigre ya es papá !

Como ya lo habíamos mencionado, en esta ocasión el protagonismo también recaerá en el hijo de Germán, Jonathan.

Ya con 18 años, “El tigre” conoce a Britney (Laura Mar Hernández), de quien se enamora profundamente. Y como de seguro ya vio en el primer episodio, la pareja termina esperando a su primer hijo prematuramente, un hecho que molestará en un comienzo al “Macho alfa”, pero que finalmente se convertirá en un motor para volver a ser quien era antes de la muerte de Jasbleidy.

“La historia transcurre más o menos en un año, en donde verán diferentes momentos de este joven que tiene que convertirse en adulto a las malas”, afirmó Jesús Forero, quien le da vida a Jonathan. “Debo confesar que me ha dado muy duro cuando “El tigre” toma decisiones opuestas a mí, porque es muy millennial, a veces es más responsable que yo y en ocasiones sigue siendo muy niño y podemos ver su faceta de cobarde. Eso me gusta, pero al mismo tiempo, me genera dificultad”.

El actor que ha crecido con este proyecto, se siente muy agradecido con esta serie: “Siempre ha sido increíble crecer en este proyecto, al lado de actores llenos de tanta experiencia y humanidad”.

La mala cara de El man es Germán

Sin embargo, más allá de las penas de Germán, será un personaje en concreto quien le haga la vida difícil. Se trata de Hernando Pérez, un sujeto que odia a Germán por ser pobre (a pesar de que viven en el mismo barrio), y que no superará que su hija haya puesto los ojos en el hijo de Germán.

"Don hp", como lo escucharán nombrar varias veces en la serie, será un hueso duro de roer, aunque de acuerdo con Julián Arango, actor que le da vida, este papá no es tan malo como parece, simplemente las situaciones forman a ese sujeto que seguiremos viendo en los próximos capítulos.

“Él es el papá de Britney, un hombre trabajador que ama con todo su corazón a su hija y que lo único que busca es que ella salga adelante y sea una persona notable. Tiene centradas sus esperanzas en esa hija para cual ha trabajado y de golpe se le atraviesa esta gente en el camino y tiene que asumir las consecuencias de los actos de Britney, lo que lo lleva a mezclarse con personas que considera vagos y pulgosos, entonces ahí empieza toda la guerra”.

Julián afirma que fue un todo un reto estar en una producción de varios años y con personajes establecidos, pero que sin duda, hubo un aspecto que le llamó la atención: la manera en qué manejan el humor. “Es algo que no se suele manejar en la televisión colombiana y tiene que ver con el absurdo, la idiotez y el chiste flojo, pero bien hecho. Y a mí me encanta la mamadera de gallo y la bobada".

'El man es Germán' regresa a la TV

