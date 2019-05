Así lo recordó la última pareja del libretista de ‘Yo soy Betty, la fea’. Fernando Gaitán había propuesto matrimonio a actriz semanas antes de morir.

Maia Landaburu con quien tuvo un hijo, habló con la revista Vea y reveló detalles de la relación que tenía con el libretista.

Comentó que dos semanas antes de la muerte de Fernando Gaitán, él le había propuesto que se sacaran.

Landaburu es recordada por su actuación en producciones colombianas como la ‘La Pola’, comentó además que no era la primera vez que Gaitán le proponía matrimonio.

“Yo nunca me quería casar. Él me lo propuso una vez hace muchos años, y me hice la que no era conmigo. No le respondí, porque me asusté”, relata Maia para la revista.

La actriz comentó como fue el momento en el que el afamado libretista le pidió la mano para casarse.

“Después de casi nueve años de relación, unas dos semanas antes de su muerte, estábamos comiendo en un restaurante y muy divertidos nos pusimos a hablar con una señora que nos dijo: ‘¿Por qué no se casan?’. En la charla, él contestó: ‘Tal vez sea el momento’. Cuando llegamos a la casa me volvió a hablar de matrimonio y acepté. Me preguntó: ‘¿Te parece bien en abril?’. Yo dije: ‘Sí’”. Fueron las palabras de Maia Landaburu.

Landaburu además comentó como era la relación meses antes de la perdida de Gaitán, “Se fue en el mejor momento de la relación, pero no quiere decir que el pasado haya sido malo; sin embargo, los últimos tres meses fueron diferentes".

