Emily Watson se mete en el corazón de Chernobyl

La miniserie de cinco capítulos coproducida entre HBO y SKY, estrenó el viernes 10 de mayo a las 7:00 p.m. por HBO. En abril de 1986, la Planta Nuclear de Chernobil, en Ucrania, sufrió una explosión masiva que liberó material radiactivo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania, así como Escandinavia y el oeste de Europa. Chernobyl dramatiza esta historia, considerada una de las peores catástrofes humanas en la historia, y los increíbles sacrificios de mujeres y hombres para salvar a Europa de un desastre sin precedentes.

Esta historia es protagonizada por Jared Harris (The Crown), Stellan Skarsgård (Melancholia, Good Will Hunting) y Emily Watson (nominada al Óscar por Hilary and Jackie y Breaking the Waves). Harris interpreta a Valery Legasov, un físico nuclear soviético. Como miembro del equipo de respuesta, él fue uno de los primeros en entender la magnitud sin precedentes del desastre que había ocurrido. Skarsgård hace el papel del vice-primer ministro soviético Boris Shcherbina, quien fue asignado por el Kremlin para liderar a la comisión del gobierno en Chernobyl en las horas posteriores al accidente; y Watson interpreta a Ulana Khomyuk, la física nuclear designada para resolver el misterio que ocasionó el desastre.

Cuéntenos más sobre su rol en esta serie, y qué papel juega su personaje en esta tragedia

Interpreto a Ulana Khomyuk, un personaje compuesto de varios perfiles de científicos. Ella es del Instituto de Energía Nuclear de Belarus, así que está lejos, pero las alarmas se encienden y ella comprende de dónde viene la radiación. Es muy inteligente y muy determinada, de hecho encuentra que la manera en que sus compañeros están controlando los incendios producidos podría desatar una explosión mayor. Maneja a Chernobyl, los disuade y se convierte en una persona confiable para el equipo. El personaje de Jared Harris le pide que llegue al fondo del asunto. Todo se torna más complejo y oscuro cuando Ulana encuentra textos donde se denota que siempre han existido fallas en la construcción.

Craig Mazin, quien escribió el guion, dijo que había pensado en usted cuando escribió la parte de su personaje

Me sentí bastante honrada cuando me dijo eso. Creo que es una de las muchas personas que se sintieron engañadas cuando intenté ser "súper inteligente" (risas). Pero fue un reto encantador, el poder hacer el papel de una persona que simplemente da una advertencia, teniendo en cuenta el tipo de sociedad donde viven, es un alivio decir la verdad allí donde esta es censurada. La manera en que Craig Mazin creó el personaje es muy creíble y poderosa.

¿Qué tanto tuvo que investigar para este papel?

Leí la historia de Bielorrusia y me di cuenta que tal vez era el lugar más peligroso para vivir en el Siglo XX. Una de las cintas que [el director] Johan Renck quería que todos viéramos, como referencia, era Come and See, una cinta rusa hecha en los 80 sobre los nazi llegando a un pueblo en Bielorrusia. Lo que hicieron fue devastador. Mi personaje era una niña pequeña, así que debía haber crecido en medio de trauma e inhumanidad a niveles insospechados. Para sobrevivir tuvo que haber sido ruda.

¿Cómo fue la experiencia con Renck como director?

Hay algo muy escandinavo en él, lo cual es genial. Es uno de esos hombres con energía ilimitada, siempre está disponible para todos, mantiene una actitud muy positiva y clara sobre lo que quiere. Toma riesgos y hace cosas de maneras interesantes, pero nunca confusas. Muchas veces el día terminaba antes de lo planeado, pues conseguía sus tomas tal como las quería temprano. Cada día fue muy divertido.

¿Diría que la serie es de tipo histórico o es más actual?

Se trata sobre la verdad, y la naturaleza de la energía y cómo la controlamos. Siento que ambas cosas son urgentes y que la historia está cambiando frente a nuestros ojos. Me parece una serie políticamente astuta y relevante.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar