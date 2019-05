'Los latidos de la casa' se toman La Candelaria

View this post on Instagram

En nuestro 3er latido los @rapbangclub estuvieron en nuestras tarimas cantando junto a @jonacmusic 🔥 Esta vez los tendremos latiendo junto a nosotros este 1 de junio en Selina La Candelaria 🔥 Boletas en @joinnuscol y en el link de la biografía ☝🏽 📷: @yobloart . . . . . . #Music #SelinaMusic #SelinaLife #LosLatidosDeLaCasa #SelinaLaCandelaria #Centro #bogota #bogotá #artistasindependientes #Indie #Rap