Chichila Navia publica foto en lencería y muestra su tonificado cuerpo

View this post on Instagram

👈🏻Desliza, hay más fotos 👈🏻 . 🕸Hoy vamos con nuestra diseñadora número 44🕸 ¡Puro #powerfemenino ! Una marca creada por una mujer de Belén de Umbría Risaralda⭐️ Isleny Granada⭐️👉🏻 @liamodainterior 👈🏻 ✨ Su marca de ropa interior nació como una recopilación de experiencias en el área textil, puesto que desde los 17 años inició trabajando como operaria de confección mientras estudiaba en las noches diseño de modas✨ Lia moda interior está ubicada en santa rosa de Cabal, existe tienda física y un hermoso taller de confección❤️ * * “Entre nosotras hay que apoyarnos, no dañarnos”😜¿Lo hacemos? ✨ * * #miercoles #entrepreneur #goals #motivation #idea #fashion #fashionpost #style #beauty #powerfemenino #ropainterior