Con video inédito, Sara Uribe muestra fotos nunca antes vistas de su parto y su embarazo

Yo hoy celebro con un agradecimiento enorme porque Dios me mandó este angelito que todos los días me saca sonrisas, ⭐sin importar qué, sin importar dónde…Jacobo llegó a mi vida para reinventarme, ⭐para ponerme a prueba, para hacer un alto en el camino y percatarme de lo realmente importante en la vida. Jacobo es mi sueño hecho realidad.⭐ ⭐Por él soy lo que soy. ⭐A todas las mamitas que me siguen, quiero decirles que hoy las entiendo más que nunca. ⭐LAS AMO…LAS ADMIRO. . ⭐¡Feliz día de la Madre! Gracias Jacobo. Cambiaste mi vida.