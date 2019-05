¿Usted tendría el mismo requisito? La rara condición de Esperanza Gómez para que su esposo pueda estar con otras mujeres.

La actriz de cine para adultos lo reveló en una graciosa entrevista.

Ella cayó en las manos de 'Juanpis González', personaje creado por el comediante Alejandro Riaño.

En esta conversación habló de diversos temas, y uno de ellos estuvo relacionada a su esposo.

La famosa colombiana contó cuál es el tipo de relación que llevan.

“Con mi marido siempre hemos manejado una relación abierta, de hecho somos una pareja swinger, y yo nunca siento celos si él es honesto conmigo. De hecho, yo a veces estoy viajando, obviamente si estamos tres, cuatro meses separados, yo sé que él tiene sus necesidades”, dijo.

También reveló cuál es la única condición que le pone a su esposo para que pueda estar con otra mujer.

Y agregó: “Él me llama y dice: ‘Bebé, me voy a comer a Pepita Pérez: ¿me das permiso?’ Y yo: ‘Ok, pero me avisas cuando termines y me das la descripción’. O sea, me tiene que describir con pelos y señales todo lo que pasó: empezamos en esto, le hice esto, le puso la pierna aquí, le di besos acá… todo con señales. Y eso nos ayuda a estimular la relación”.

La entrevista completa podrá verlo en el siguiente video. Y el momento podrá verlo desde el minuto 17:24:

