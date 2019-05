Un nuevo capítulo estuvo dedicado a las madres. Escote de mamá de participante de La Voz Kids se robó las miradas en capítulo especial.

Las madres de los jurados y presentadores del reality estuvieron presentes, pero también las de los participantes.

Muchas de ellas lloraron viendo a sus hijos cantar, pero sin duda, una de las que más llamó la atención lo hizo por su particular atuendo.

Y es que a diferencia de las otras madres, ella se mostró en televisión con un profundo escote.

Escote de mamá de participante de La Voz Kids

#LaVozKids ¡Ay! ¿Cepeda y Yatra qué harían sin Fanny? ¡Hasta le trajeron rosas! 💐 📺: https://t.co/GmwG3e2LYy pic.twitter.com/tydTBcsuHD — La Voz Kids Colombia (@LaVozKidsCo) May 9, 2019

¡La emoción de escuchar a @yeison_jimenez se siente en el backstage de #LaVozKids! 📺: https://t.co/GmwG3e2LYy pic.twitter.com/ozMkZm4tDQ — La Voz Kids Colombia (@LaVozKidsCo) May 9, 2019

Se trataba de la madre de Daniel, quien hace parte del equipo de Sebastián Yatra.

El pequeño le dedicó algunas palabras a su madre durante el programa.

"Cuando se es un buen es porque se tiene una buena madre".

El momento donde se hace un especial foco a la madre de Daniel podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 1:04:

El programa está a pocos días de llegar a su final.

"Es imposible no tener los mismos sentimientos de las familias porque sí o sí yo termino siendo parte de esas familias, ¿me entiendes? Termino siendo parte de la historia del niño para que ellos sigan adelante en este transcurso de La Voz Kids. No puedo decirte que me contengo, al contrario, se riegan todos los sentimientos y las emociones", le dijo Laura Tobón a Publimetro hace un tiempo.

