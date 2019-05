Eso pensaron muchos televidentes al ver un particular momento. ¿Presentadores de La red dejaron ver disputas internas en vivo y en directo?

Ocurrió en el capítulo de este domingo cuando el "Fisgón" pilló a Carlos Vargas, Carlos Giraldo y Mary Méndez entrando al canal Caracol, al parecer, para grabar.

Las pullas empezaron por parte de Mary Méndez quien aseguró lo siguiente:

"Los que somos disciplinados y que venimos a todo lo que tenemos que venir y lo hacemos de corazón porque nos encanta estar acá, truena, llueva o relampaguee. No como otros que cualquier cosita, no es que hubo tráfico, que me dio el wachu, wachu".

Pero Carlos Vargas no se quedó callado y le respondió:

"Pero una pregunta: ¿De qué hablamos en la reunión del lunes?".

Y Mary respondió: "Pues como te parece que tenía un permiso súper especial".

Y en ese momento todos comenzaron a decirle: "Cayó, cayó, cayó", mientras se reían.

Para algunos televidentes eso mostró una cierta disputa entre los presentadores. ¿Usted qué piensa?

Sin embargo, cabe recordar que los presentadores del programa siempre han sido claros en asegurar que cada uno de esos momentos en los que pareciera que se "echaran los trapitos al sol", es solo por bromear y que por el contrario, muestran la gran confianza que se tienen para hacer este tipo de comentarios.

El momento podrá verlo en el siguiente video desde el 1:00:44:

¿Presentadores de La red dejaron ver disputas internas?

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar