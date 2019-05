"Siempre me vendieron el cuento de que las almas no hablan": César Millán

Hace poco se estrenó por E! la nueva temporada de Hollywood Medium con Tyler Henry, que sigue a Tyler Henry, un médium que lee la mente de algunas celebridades que están en busca de consejos, conexiones y de intercambios con sus seres queridos que han fallecido. Este viernes 10 de mayo a las 10:00 p.m., el invitado será César Millán, quien se saldrá de su faceta tradicional de “Encantador de perros”, y les mostrará a los televidentes algunos secretos de su vida. Hablamos con él sobre este capítulo y lo que le queda después de hablar con el famoso médium.

¿Es de esas personas creyentes o más bien es de aquellos escépticos que no suelen creer en personajes como Tyler Henry?

Yo la verdad entré a esta entrevista bastante escéptico, porque en todos mis años de vida jamás me habían hecho ninguna lectura. Sin embargo, todo cambió al final de ese encuentro y es un poco lo que verán en este episodio.

Varios personajes han inspirado la carrera de César y uno de ellos fue su abuelo. ¿Sobre él se habló en su encuentro con Tyler?

Si me llegaran a hablar de mi abuelo no les creería tanto porque es de ese tipo de personajes de los cuales me refiero mucho en mis diferentes publicaciones. Sin embargo, lo que pasó es que él me relató momentos junto a mi abuelo que nunca le había platicado a nadie, ni siquiera a mi novia, entonces fue eso lo que me hizo pensar que en realidad este hombre me estaba hablando desde el fondo de su corazón y que no era un charlatán más.

“Tyler simplemente toma un papel y comienza a escribir como si alguien le estuviera diciendo cosas. Eso realmente da miedo en un inicio”, César Millán

¿Con qué situaciones del pasado se reencontró hablando con Tyler?

Pues no eran tanto del pasado, eran más que nada del presente, de lo que estoy viviendo actualmente y que nadie sabe más que yo. Eso me causó tensión porque descubrí que él hace lo mismo que yo hago con los perros, es decir, con solo ver el animal y en el caso de Tyler a una persona, ya sabe de inmediato las conexiones pasadas y presentes que tiene con otras personas y familiares. Además, con solo ver es capaz de saber si estás pasando por un cuadro de ansiedad y depresión y qué es lo que te lo está generando.

¿De dónde nació ese escepticismo hacia este tipo de temas?

Bien podría inventarles cuentos, pero solo hay una verdad: a uno como mexicano y latino le suelen vender en los diferentes países que los espíritus no existen, pero lo que sí existen son los santos, los ángeles y todo eso. Pero que las almas te hablan, bueno, nosotros sabemos que eso no lo cuentan en las casas. Así que siempre pensé que este tipo de personas que supuestamente te leían el futuro o te conectaban con seres del más allá lo único que querían era quitarte todo tu dinero.

