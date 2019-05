¡Qué orgullo! Artista colombiano cantará previo a la final de la Champions League en Madrid

Cada vez falta menos para conocer a los finalistas de la actual edición de la Champions League. Barcelona, Liverpool, Ajax y Tottenham pelean por hacerse con un cupo. Eso sí, los españoles y holandeses son los más opcionados, teniendo en cuenta las ventajas conseguidas.

La presencia colombiana es poca y además no son titulares indiscutidos. Por un lado, Jeison Murillo no suma minutos en el conjunto blaugrana. Asimismo, Dávinson Sánchez, dependiendo el compromiso, su entrenador decide o no alinearlo.

Sin embargo, existe otro motivo de orgullo. En el tema extrafutbolístico se conoció que habrá otro cafetero dejando en alto el nombre del país. Se trata de Carlos Vives. Así lo confirmó el periodista, Carlos Giraldo, en el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión.

“Estamos danzando algo muy flamenco con Vargas porque Carlos Vives va a estar en esas dentro de poco. Mis amores, él es invitado al Champions League Festival en Madrid. Resulta que hay un gran festival que todos conocemos une la música y el fútbol, en el marco de la gran final de la Champions League, el campeonato de fútbol de clubes más importante del mundo. Pues allí, está invitado Carlos Vives junto a otros grandes artistas del mundo y futbolistas gloriosos”

Eso sí, cabe resaltar que el Champions League Festival no es precisamente en las instalaciones del estadio Wanda Metropolitano en Madrid, donde se llevará a cabo la final.

