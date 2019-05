La influenciadora reaccionó a la oleada de comentarios. Enigmático mensaje de Luisa Fernanda W luego de polémica por fotos con Pipe Bueno pone a pensar a sus fans.

Rumores, mensajes, fotos y videos. Una serie de videos y fotos se conocieron en días recientes, en las que se ve a Luisa Fernanda W con Pipe Bueno.

Y es que, para muchos, parece ser que entre los dos hay una atracción. Sin embargo, ninguno de los dos se ha manifestado directamente sobre el tema.

Aun así, Luisa Fernanda publicó una imagen en la que comparte el siguiente mensaje: "Dejémosle a el destino lo que no sabemos, no hagamos promesas que seguro no cumplimos, sin expectativas, deja que fluya, y vivamos el momento hoy, que si se da, se da. Esto aplica para TODO".

Para sus fanáticos esto podría tener un mensaje oculto. Especialmente, la parte en que dice "no hagamos promesas que seguro no cumplimos" y "si se da, se da".

Sin embargo, lo que sorprende a la mayoría es que no desmienta la información, siendo que por esto ha sido blanco de fuertes mensajes.

¿Qué pasará? Ninguno de los dos ha querido hablar del tema, y las especulaciones crecen. Por el momento, no hay una prueba contundente de su romance.

