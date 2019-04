¿Paulina Vega es "creída y antipática"? Esto es lo que ella responde a los que así la consideran

View this post on Instagram

Hace unas semanas les pregunté por Instagram qué cosas suponen de mí. Muchos acertaron; otros, no tanto. Fue un ejercicio divertidísimo porque pude ver cómo me perciben, y bueno, en algunos casos no es muy lejano a lo que soy en realidad. Entre todas las cosas que me escribieron, decidí escoger las que más se repitieron y contestarlas en mi blog para todos ustedes. Así me pueden conocer un poquito más. Muchos pensaron que nunca iba a responderles si estas suposiciones son ciertas o no, pero lo prometido es deuda, así que vayan a www.paulinavega.com o vayan al link en mi perfil para leer mis respuestas 💥❤️ ( y gracias a todas las personas que me escribieron algo 😘)