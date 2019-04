El último capítulo del reality despertó la rabia de varios televidentes. Polémica en redes sociales por rescates en La Voz Kids.

Si usted se ha perdido los últimos episodios del programa, le contamos qué ha sucedido.

Y es que luego de Las batallas, llegó el ciclo de Los rescates, donde los pequeños en la cuerda floja tuvieron otra oportunidad.

En el capítulo de este miércoles Majo, Sara, Isabella y Sarah se enfrentaron por un cupo.

Y como a Yatra le hacía falta terminar de escoger a sus participantes, él decidió que Isabella y Sarah se quedaran.

Una decisión que no gustó entre los televidentes, pues afirmaron que ellas no eran tan talentosas como las otras pequeñas.

Una de las mayores disputas se dio porque Yatra no escogió a la pequeña Majo, quien enamoró con su talento desde un comienzo.

A continuación algunos comentarios en Twitter, donde el programa suele ser tendencia:

Yo veo a MAJO de #LaVozKids en @DiaaDiaCaracol y pa chuchito que ella no debió salir!

Al menos rescataron a Sarah Lucía, pero cómo me dejan a mi Majo afuera… que rabia, me cuentan quién llega a la final, ya no quiero nada #LaVozKids pic.twitter.com/prN9gZpb7w

— Megalomaniaca (@Unponyrosado) April 25, 2019