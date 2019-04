Linda Palma denuncia que podrían estafarlo con concursos a su nombre

La presentadora de Caracol Televisión no quiere que ustedes caigan en manos de inescrupulosos. Linda Palma denuncia que podrían estafarlo.

La bella y talentosa mujer no solo piensa en su trabajo, también en el bienestar de sus seguidores.

De acuerdo a lo que publicó en sus redes sociales, hay gente sin escrúpulos que está usando su nombre para estafar personas.

"Yo no estoy entregando carros con una marca de galletas. No es verdad, no se dejen robar", publicó en sus historias.

Palma no es imagen de concursos en este momento y no ha promocionado nada, a su nombre, en ninguna red social ni en ningún medio de comunicación.

Linda Palma denuncia que podrían estafarlo con este anuncio en sus redes sociales:

Linda Palma muestra su cuerpazo con foto en pequeño bikini.

A través de algunas historias de Instagram, la presentadora de Noticias Caracol publicó varias imágenes de un viaje que realizó, al parecer, a México.

La famosa se mostró feliz, y sin duda, una de las fotos que más llamó la atención la mostraba en un bikini azul.

Y es que este traje de baño dejó ver el cuerpo natural y bello que tiene la presentadora.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, ACÁ.

También le puede interesar: