Con emotivo mensaje, Lina Tejeiro se despidió de 'La ley del corazón 2', que llega a su final

[ Desliza ] Y si, hoy si tengo nostalgia, un nudo en la garganta pero sobre todo gratitud con este proyecto. Hoy sale al aire el último la Ley del corazón ♥️ un proyecto donde crecí como persona, como actriz. Hice amistades hermosas y aprendí de cada uno de mis compañeros, gracias a cada departamento por su paciencia y su amor. Gracias a todos los que trabajan detrás de cámaras. Gracias @canalrcn Gracias compañeros @mabelmoreno1 @lucianodalessandro @lauradeleonc @juanpablo30 @viccantillo Deja un corazón ♥️ si nos vas a extrañar!