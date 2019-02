La voz kids está de vuelta con su cuarta temporada

La presentación del programa la hizo Dago García para los medios el pasado 19 de febrero. El vicepresidente de Producción y Contenido de Caracol Televisión, expresó cómo el talento musical es el gran "recurso natural" con el que cuenta el país. "Después de cada versión pensamos que hemos 'raspado la olla', y sin embargo siempre nos vuelven a sorprender los niños con su talento", cuenta, y rescata cómo la música se ha convertido en una gran puerta de escape para nuestras tristezas como país.

"De una u otra manera, de un tiempo para acá, la música se ha convertido en un jugador social muy importante para nuestra compleja realidad. Hace parte de nuestras estrategias de supervivencia; el olvido, si no olvidáramos no podríamos sobrevivir en esta realidad tan caótica; el humor, nos reímos de todo lo que sucede; y la tercera es la música, quizás es la más efectiva, y no es gratuito que de un tiempo para acá nuestros cantantes hayan empezado a tomarse el mundo", comentó.

Nuevas caras y nuevas voces

Una de las grandes novedades para esta edición será la participación de Piso 21. La agrupación paisa estarán como asesores de los niños durante su preparación en los diferentes talleres de canto. Por su parte, Laura Tobón y Alejandro Palacio serán los presentadores.

PUBLIMETRO habló con los integrantes de la agrupación, que se mostraron felices y a la expectativa por lo que vendrá en La voz kids. "Piso 21 siempre se ha caracterizado por la alegría, por la buena energía y el positivismo. Eso es lo que vamos a imprimir en los niños. Vamos a hacer que nuestra alma se vea reflejada en ellos", cuentan. "Este es un programa que nos deja demostrar qué es Piso 21 más allá de lo artístico, también a nivel personal. Estamos muy felices".

De igual manera, los intérpretes de Déjala que vuelva dieron algunas recomendaciones para los padres de los niños. Esto, ya que consideran que el lema del programa es creer en los sueños, y por esto mismo es importante apoyar a los más pequeños cuando expresan interés y talento para las artes, incluido el canto y la música. "El mejor consejo es decirle a los niños que persigan siempre sus sueños, si un niño quiere cantar, es necesario que crean en él. Uno a los niños les puede cortar las alas si no los impulsa, y esos niños pueden ser el próximo Carlos Vives, Juanes, Maluma, o hasta el próximo Piso 21 (risas). Para nosotros la familia ha sido fundamental".

Uno de los temas que siempre ha causado intriga entre los televidentes es saber cómo logran evitar que un niño se sienta triste o frustrado cuando no logran pasar a una ronda del programa. Esta situación para los integrantes de Piso 21 tiene que ser vista como una oportunidad, más allá de que los niños sean campeones del programa. "No se trata de ganar, sino de que vean esto como algo muy positivo el hecho de darle a los niños esta experiencia, más allá de que ganen o no".

Por otro lado, este diario habló con Fanny Lú, una de las jurados del programa junto a Yatra y Cepeda. Para ella, La voz kids viene con "una temporada muy mágica". Según comentó, "los niños están divinos y su talento es increíble. Realmente nos sentimos privilegiados de sentarnos una vez más ahí por poder darles todo el amor y alimentar sus sueños, además de dejarle mensajes constructivos a una Colombia que lo necesita". Ella, como en las temporadas anteriores, buscará conformar un equipo diverso, con todos los géneros musicales necesarios para destacarse en cada competencia. "Quiero tener todos los géneros musicales, de hecho los hay, aunque lo que menos verán en mi equipo es el género urbano. Cada equipo viene muy variado y bonito", dijo.

Las enseñanzas de los niños

Por último, tanto Fanny Lú como Piso 21 coincidieron en que al llegar al programa se encontraron con que los niños son los mejores maestros, a pesar de que son ellos los que van al show a aprender. "Nos recuerdan a ser inocentes, a no perder la fe, a ver la magia en todo y a inspirarnos en un corazón sano y auténtico, a volverlo a intentar, nos recuerdan eso todo el tiempo", aseguró Fanny Lú, quien aprovechó para hacer un llamado a los padres de familia. "Queremos que los papás también recuerden que es clave acompañar a los niños en sus sueños. Espero que cada noche se permitan soñar con nosotros, y que vean el potencial en sus propios hijos."

Los miembros de Piso 21 coincidieron con Fanny Lú: ellos son profesionales miniatura, mini-me's de 1.30 m., son niños que llegan hablando de ayudar a sus familias, ayudar a su pueblo. Hablan de temas sociales impresionantes, y uno también se da cuenta de que hay personas de todas las regiones con realidades muy diferentes, todos unidos por la música", cuentan.

