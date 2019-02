Desde hace unos días la youtuber había asegurado que se iba a cambiar de apartamento. Luisa Fernanda W muestra su nuevo apartamento, luego de dejar el lugar donde vivía con Legarda.

En medio de sus relatos, aseguró que aunque no lo tenía planeado, sí sentía la necesidad de cambiar de ambiente luego de lo ocurrido.

No lo estaba esperando y una amiga le mostró un apartamento recién arreglado, al lado de donde ella vivía.

Luisa Fernanda quedó encantada y decidió pasarse de inmediato.

Luisa Fernanda W muestra su nuevo apartamento

Aseguró que así también iba a poder estar acompañada de su amiga.

“Como les había contado, no tenía pensado mudarme de apartamento, pero resulta que Dios me manda como un regalo y me dice: ‘Lu, tú no te puedes quedar sola, te tengo un apartamento al lado de la casa de tu mejor amiga’.

A través de esas historias de Instagram les mostró el nuevo espacio a sus seguidores.

Dijo sentirse feliz y tranquila de estar en este nuevo lugar.

"Le hace bien a mi estado de ánimo para que no me traiga tantos recuerdos. Me hace sentir que estoy volviendo a empezar", agregó.

A comienzos de febrero se conoció la noticia del fallecimiento del cantante.

Legarda murió a causa de una bala perdida en Medellín.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

También le puede interesar