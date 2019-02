Ya nació Alicia, la hija de Taliana Vargas

View this post on Instagram

¡Enhorabuena @talianav y @alejoeder! Su primera hija #AliciaMaría ya nació ❤️ Hoy en #LoMejorDeSerMamáEs celebramos la llegada de esa pequeñita 🤗 ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a @talianav en esta etapa de madre primeriza? #Repost @talianav (@get_repost) ・・・ #34weekspregnant #pregnant #AliciaMaria