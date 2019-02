Muchos fanáticos afirman que "está llevando mal su rol de mamá". Melina Ramírez explota por críticas a su embarazo.

Todo comenzó luego de que la presentadora publicara en redes sociales una imagen.

Esta se encuentra específicamente en Instagram y la muestra con una pinta para hacer deporte.

La foto parece que no le gustó a varios de sus seguidores, quienes hicieron comentarios como los siguientes:

“Oh por Dios, pareces todo menos una mamá” “Esas ganas de seguir mostrando aún cuando se está embarazada”, “Terrible esa pinta Melina”, “Deberías gozarte más tu embarazo y dejar de pensar en tu físico” y “Disfruta, después tendrás tiempo para seguir mostrando”.

Melina Ramírez explota por críticas a su embarazo

Por eso, cansada de los comentarios y molesta, Melina decidió responder a las críticas de la siguiente manera.

"¿Y qué tiene que esté en embarazo? ¿Acaso dejo de ser mujer, modelo, deportista? No sé que concepto tengas del embarazo, sin duda no es el mismo mío. A mí me encantan los embarazos femeninos, sexys, y donde la mujer se sigue vistiendo hermosa, arreglándose como ella se sienta bien, no como digan los demás que debe vestirse o ser".

Instagram Melina Ramírez

A comienzos de este año se conoció la noticia de su embarazo.

Y hace poco se supo que tendrá un niño.

Ella es pareja de Mateo Carvajal, a quien conoció en el Desafío súper humanos, reality de Caracol.

De acuerdo con la pareja, el pequeño nacerá en Medellín.

