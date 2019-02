El amoroso mensaje de Mara para Nicolás luego de salir de 'La agencia'

View this post on Instagram

Todas las noches hablábamos de llegar a la final juntos y de ganar 🙈💜 él siempre me dijo que ganaría por su hermanita sarita y le creo. Quiero mandarte toda mi energía para que allá adentro sigas dándolo todo, sigas brillando, tu nobleza te llevará lejos y se lo difícil que es estar allá pero con todo nuestro apoyo NICO va a ganar !!!!!!! Vamos a hacerle fuerza todas la noches en cada contrato @elisabet.rozo Y @nicolastrujillot Son los que quedan de nuestro equipo 💜💜💜💜💜💜💜 Toda la energía y todo mi amor 💖 🙈🙈🙈no me voy a perder ni un solo capítulo @laagenciabatallademodelos @caracoltv 🦁 @nicolastrujillot 8:00pm