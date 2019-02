Luego de varios años el presentador habla del tema. La polémica razón por la que Carlos Calero salió de RCN.

Él fue el protagonista de un nuevo capítulo de Se dice de mí.

Y entre varios aspectos de su vida, contó la razón de su salida de RCN.

Asegura que lo sacaron luego de haber dicho no a un proyecto.

"Me dicen que ahora voy a presentar un programa los fines de semana, que se va a llamar tal programa. Yo les digo de qué es, me dicen que es un formato concurso. Yo lo empecé a leer y dije, no me gusta".

Y agregó: "Les dije que ese no lo iba a hacer, métanme en otra cosa. Y a los quince días recibo mi carta diciéndome que gracias. Era la primera vez que decía que no, y fue la última, porque me sacaron".

Justamente es en ese momento cuando recibe la oferta de ser cónsul general de Colombia en San Francisco (Estados Unidos).

"A mí RCN me sacó, cancelaron mi contrato, y nada, le pedí trabajo al presidente (Juan Manuel Santos), y me ofreció eso y me fui".

Lo dicho por Calero respecto a su salida de RCN podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 26:49:

