¡Leandra confesó por qué se dejó llevar por el deseo con Alejo en La Agencia!

Leandra García fue una de las participantes que dejó huella en La Agencia, Batalla de Modelos. No solo por su trabajo profesional, que fue bastante valorado por los jurados, sino por su romance con Alejo.

Ambos labraron el camino que luego otros romances continuaron, como Nicolás y Mara. El clímax llegó cuando por poco tienen relaciones íntimas en el 'loft', como se le llama al lugar donde conviven los participantes.

Luego, su amor fue consumado al ganarse un momento a solas tras Leandra ganarse una prueba. Dichos momentos de romance y placer fueron tema en redes sociales y dentro del mismo programa.

Leandra confesó por qué se dejó llevar por el deseo con Alejo

Ahora, mientras Alejo continúa en competencia, Leandra desde afuera reveló por qué se dejó llevar por el deseo.

En diálogo con la emisora La Kalle, la exparticipante fue clarita.

"lo que se da en el momento, es lo que se da en el momento. (…) Ambos sabíamos que antes y después de estar ahí los dos teníamos una vida. (…) En este momento estoy enfocada en otras cosas y pienso que Alejandro también quiere dedicarse a cosas muy diferentes", aseguró Leandra.

Asimismo, la polémica concursante aprovechó para mandarle un mensaje contundente a todos los que la criticaron por sus actos.

"Los colombianos tienden a manejar mucho la doble moral. Si yo hago una cosa es pecado, pero la realidad de nuestro país es otra y eso no es pecado. No es pecado que el terrorista mate a 20 personas con una bomba, no es pecado que el esposo le pegue a su mujer (…) Pero que yo vaya y haga algo es el peor pecado. (…). Ser auténtico, franco y sincero es algo que no todas las personas tienen. Creo que hay que manejarlo bien, pero es lo más lindo que tenemos los seres humanos", dijo.