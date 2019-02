"Tengan su ejemplo en el corazón": palabras del padre de Legarda conmueven a los asistentes al homenaje de su hijo

Con globos y mensajes de amor despidieron en Medellín al joven cantante asesinado. Palabras del padre de Legarda conmueven a los asistentes al homenaje de su hijo.

El padre de Legarda, también llamado Fabio, comentó que la muerte de su hijo debía ser un recordatorio para todos. Uno lleno de amor, y de esperanza para luchar por los sueños sin que se interponga la violencia.

También, Fabio Legarda habló de lo mucho que su hijo quería a Colombia.

"Ustedes fueron la razón de sus esfuerzos y su dedicación. Hace tres años, mi hijo, lleno de sueños, venía desde Atlanta (EEUU) para Colombia, desde Colombia me escribía todos los días o me llamaba diciéndome lo fascinantes que eran cada uno de ustedes y lo fascinantes que son todos los colombianos, la familiaridad, el cariño, y todo eso que representa nuestra cultura. Hoy tengo que despedirlo. Hoy lo vamos a despedir con todos ustedes y de la manera que él quería; con un gran concierto. Quiero repetirle a Medellín que Legarda se va dejándonos un legado de amor, el legado de la lucha por los sueños. Desde ahora quiero que cada uno de ustedes luche por ese sueño, que tengan el ejemplo de Legarda en su corazón. que demos amor y digamos no a la violencia, no a todo tipo de agresión. Vivamos en el amor, de mi parte y de mi familia no tengo más que agradecerles. Los amo, de nosotros no existe ningún tipo de resentimiento porque es el ejemplo que nos dejó mi hijo. Los quiero mucho Medellín".

Por su parte, Daniela Legarda, hermana del cantante, le dijo a PUBLIMETRO:

"Le quiero decir a todo el mundo que sus mensajes significan mucho para toda mi familia. Mi hermano no está aquí, su cuerpo no está aquí, pero su espíritu sí está dentro de todos nosotros y todo Medellín. Todo lo que yo haga, de aquí en adelante, es para él. Fabio siempre tenía tantas metas y sueños, nunca le gustó la violencia. Con esto queremos darles un mensaje a todos, demostrarles que no debe haber violencia, solo amor. Eso es lo que Fabio quería, eso es lo que vamos a hacer. Nuestro corazón está lleno, sabíamos que debíamos hacer algo muy especial, esto es lo que Fabio quería. No tenemos palabras".

Familiares de Legarda hablaron durante su homenaje

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ