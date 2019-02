La cantante de Aterciopelados habló sobre lo artificial e injusto que es. Andrea Echeverri se despachó contra la farándula y la manera en que se juzga la belleza.

En entrevista con Lo sé todo, Andrea y Héctor Buitrago conversaron sobre cómo perciben las noticias de farándula.

Según dice Andrea, se trata de un mundo donde no se vive tranquilo con la apariencia. Ella, en su caso particular, ha padecido de acné mucho tiempo.

También narró cómo fue ignorada en unos premios Grammy. Esto, ya que estaba de pie junto a Paulina Rubio y Shakira, y dice que fue "como un cero a la izquierda".

"La farándula en general no es grata", dijo. "Eso es como un concurso de belleza. Yo muchas épocas de mi vida he tenido acné, cuando estaba embarazada tenía full acné. Preciso tocó los Grammys, yo así como 'señorita cara de pizza' y me tocó en el tapete ese [la alfombra roja]. A un lado estaba Paulina Rubio y a un lado Shakira, creo. Cero a la izquierda, pasé totalmente desapercibida".

Estas fueron sus palabras para el programa del Canal 1.

Andrea Echeverri se despachó contra la farándula y la manera en que se juzga la belleza

