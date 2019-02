Sin embargo, nada está dicho por ahora. Televidentes están molestos por posible final de Loquito por ti.

La noche de este martes los televidentes fueron sorprendidos con una noticia que no se esperaban: Yaneth padece una grave enfermedad.

La escena generó shock entre varios, y sin duda, eso hizo que varios mostraran su rabia.

Muchos los televidentes que aseguran que matarán a Yaneth, y que eso no es justo con Juancho, luego de haber sufrido toda la novela.

A continuación algunos comentarios en Twitter, donde la producción suele ser tendencia:

ESPERO QUE CARACOL NO ME VAYA A MATAR A YANETH, ASI NO PUED #LoquitoPorTi

— fer 🇨🇴 (@efernandagr) February 6, 2019