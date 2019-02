Fue ella misma quien reveló su antes y después. Así lucía Estefanía Borge antes de quitarse los implantes en sus senos.

Lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

En la imagen hace las comparaciones ayudada de dos fotos de portadas de revistas colombianas.

En una se le puede ver con los implantes, mientras que en la otra luce al natural.

Junto a la foto publicó el siguiente mensaje:

“La vida me dio una segunda oportunidad… y sin tetas (de silicona) ha sido la mejor de mi vida”, expresó.

Estefanía Borge antes de quitarse los implantes

Desde hace varios años la actriz es embajadora de la vida saludable. ¿Por qué cambió sus hábitos?

“En el momento que me doy cuenta que no me siento bien decido reestructurar mis hábitos. Sucedió cuando me miré al espejo y sentí que lo estaba viendo no era lo que quería ver y cuando me puse la mano en el corazón y dije: ‘y así tampoco me quiero sentir’. Cambié mi estilo de vida, mis pensamientos, mis rutinas, y aprendí que la única persona que puede hacer algo por mí soy yo”.

