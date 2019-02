Wilfrido Vargas: lo que hay detrás del 'hombre divertido'

Wilfrido Radhamés Vargas Martínez publicó su primer libro de memorias, titulado Me volviste loco, Wilfrido. Con esta publicación, el cantante, músico y director de orquesta dominicano busca que sus fanáticos y todo aquel que ha disfrutado con su música se acerque a esta versión de su vida, contada por él mismo. Sin embargo, desde el comienzo aclara que no tiene "una historia, sino muchas".

El gestor de canciones como El africano, El baile del perrito y El jardinero muestra cómo detrás de la vida de artista hay un padecimiento profundo, relacionado a sus problemas de ansiedad, bipolaridad y depresión. Con confesiones como esta, el dominicano revela su lado más íntimo y desconocido, y quiere mostrarse como algo más que el showman: un hombre de carne y hueso que hace lo posible por llevar su carrera musical sin que su cabeza le haga pasar un mal rato. En este libro, Wilfrido es un hombre que recuerda, gracias a su buena memoria, muchos detalles de su vida, que comparte con quienes han seguido su carrera o quieren conocerla paso a paso.

Lado A y Lado B

Para describir su vida, Wilfrido vuelve a publicar un disco. Esta vez, en forma de libro, que divide en dos partes. En el Lado A, el cantante y trompetista se muestra nostálgico y recuerda a las personas que marcaron su vida, especialmente a aquellas que lo acompañaron en el camino y le dejaron cosas positivas.

En el Lado B, Vargas recuerda su carrera musical, y reflexiona sobre el éxito de sus sencillos, así como aquellas canciones que se convirtieron en fracasos. En este espacio también recuerda a Las chicas del can, grupo femenino que él mismo lideró y acompañó con sus consejos.

"Hacer una canción es retratar una historia, plantearla, desarrollarla, buscarle su suspenso. Hacer que se identifique contigo la canción, para que tenga conexión con la gente que la escuche en la radio. Una canción dura tres minutos, es una temática, como Me volviste loco, Wilfrido. Ahora, llevar esa temática de tres minutos a 300 páginas es un desafío que constituye para mí el mayor de los retos porque para comenzar, yo no soy escritor. Yo sencillamente tengo la necesidad de decir cosas y creo que al decir cosas desde mi centro puedo llegar más que a través de un comunicado de prensa, o de aparecer en la televisión".

Wilfrido Vargas: lo que hay detrás del 'hombre divertido'

Según dijo el cantante durante la rueda de prensa de presentación de su libro, la necesidad que tenía de contar su propia historia viene de la gran cantidad de cosas que se han dicho de él en la prensa, y pone de manifiesto la gran apuesta que hace al revelar su vida. "Nadie ha dicho quién es Wilfrido Vargas desde el punto de vista de él", dijo, "Yo nunca había hablado, y necesitaba hacerlo. Me volviste loco Wilfrido es como una canción en la que se supone que yo podría volver loca a toda la gente que se acerque a ese material que yo considero extraño y peligroso, poco rentable, atrevido. Nadie que viva de una imagen se atreve a decir las cosas que yo digo ahí". En este libro, Wilfrido se anima a hablar de errores, y momentos que no eran precisamente de alegría.

El hombre divertido tras bambalinas

A pesar de su prolífica carrera en el merengue, Wilfrido batalló siempre con algunos trastornos psicológicos por los cuales estuvo medicado durante muchos años. Esto, hasta que se dio cuenta que la mayoría de pastillas que le recetaban no le estaban funcionando. Huyendo de los libretos y lo que algunos esperarían que el cantante dijera para no perjudicar su imagen, se anima a describirse a sí mismo de forma más escueta. "Hay una persona que estudió música y a la que las circunstancias llevaron a ser esta persona que está hoy acá, pero, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Me volviste loco, Wilfrido, me dio la posibilidad de decirlo", dijo.

Más allá de las anécdotas, en estas 300 páginas Wilfrido Vargas comparte sus reflexiones sobre los aprendizajes que le han quedado en más de 40 años de carrera para contar cómo "el mundo se abrió", y, en sus palabras, "se le fue encima".

