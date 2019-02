El programa de Caracol tuvo un giro inesperado que sorprendió a muchos. La difícil prueba que generó asco entre participantes de La Agencia.

Luego de anunciar en cada agencia que la prueba consistía en una foto de "cuento de hadas" todo parecía normal.

Después de tomar la foto ensoñada, Andrea Serna hizo un anuncio. A las agencias les tocaba tomar una foto adicional con un sapo.

El animal, viscoso y de gran tamaño, sorprendió a los participantes. Especialmente, porque tenían que besarlo para una de las fotos.

Carolina, del equipo fucsia, realizó la foto sin problema. Lo mismo fue para Mara, quien se aguantó el asco como mejor pudo.

Andrea, mientras tanto, batalló un poco ya que el animal le causaba mucha impresión.

Belky, especialmente, sintió mucho asco.

A los chicos no les costó mucho trabajo. Sin embargo, Nicolás tuvo que batallar para tomar la foto, pues se incomodó mucho con el sapo.

Como me veo con quien no me conviene :c #LaAgenciaBatallaDeModelos pic.twitter.com/GiefNIciXB

— 🎶 (@Michell07858922) February 6, 2019