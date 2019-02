Vea cómo se creaba uno de los personajes más famosos de la televisión colombiana. Así era como Ana María Orozco se transformaba en Betty la fea.

Por estos días, la nostalgia por la muerte de Fernando Gaitán llevó a RCN a repetir la aclamada Yo soy Betty, la fea.

La novela de 1999 llegó a ser la más exitosa en Colombia, por esta razón muchos recuerdan a Betty, su personaje principal.

RCN recordó una nota en video donde mostraban cómo se transformaba Ana María en Betty.

Según cuentan en la nota, el proceso completo duraba más de una hora. Esto, ya que la actriz tenía que ponerse las pinzas del cabello para aplanar el capul, luego los dientes (brackets) y las gafas.

"Me siento muy cómoda con Betty. Ya sé que estoy de 'fea', qué delicia, no me vuelvo a mirar en el espejo en todo el día. Ahora es a actuar, a hacer otras cosas", dijo la actriz en ese entonces.

De igual manera, el video muestra otros detalles de lo que sucedía detrás de cámaras. Por ejemplo, los miles de autógrafos que firmó Ana María cuando llegaban los curiosos a la casa de La Soledad donde se grababan las escenas de la familia de Betty.

