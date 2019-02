Maroon 5 desató una lluvia de fuego y críticas en el Super Bowl LIII

Maroon 5 desató una lluvia de fuego y cohetes en una actuación que califican de mediocre. Y es que solo brilló por unos momentos a ritmo de tambores con "Girls Like You". Además, ignoró la polémica racial que rodeó a la gran final de la liga de fútbol americano.

Uno de los aspectos más comentados fue la decisión del líder del popular grupo de pop rock, Adam Levine. En medio del show fue desnudando su torso mientras avanzaba el espectáculo. En primera instancia, pareció con una chaqueta negra con una raya roja y acabó sin camiseta.

Originarios de Los Ángeles (California), Maroon 5 recurrió a los éxitos del disco "Songs About Jane" con el que debutaron en 2002. Tocaron "Harder to Breathe", "This Love" y "She Will Be Loved". En ese momento unas linternas de papel dibujaron en el cielo la palabra "LOVE" ("AMOR").

Unas 100 millones de personas estaban siguiendo la actuación de Maroon 5 desde casa y, para ellos, también hubo algún guiño. En concreto, la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) mostró durante unos segundos unas imágenes del personaje de animación Bob Esponja. El objetivo de ello era homenajear a su creador, Stephen Hillenburg, que murió en noviembre a los 57 años.

Bob Esponja y Maroon 5 no fueron las únicas estrellas del intermedio del "Super Bowl". Los raperos Travis Scott y Big Boi también saltaron sobre el escenario.

Ninguno de los artistas hizo referencia a la polémica racial que rodea la final del "Superbowl" y su actuación no tuvo ninguna sorpresa, evitando a la liga de fútbol americano cualquier dolor de cabeza.

Pelo menos tivemos o Adam Levine,sem camisa e dando umas reboladinhas😂🏈 Marron 5 deixou a desejar um cadinho né gente!? Espero que o NE ganhe pelo menos!#SuperBowl #GoPats pic.twitter.com/lkytyf8mTg — IsaPark💜🤙🏼Promise🤙🏼💜 (@TaTa_isaPS) February 4, 2019

Con la canción “Moves like Jagger” @maroon5 termina su esperada presentación en el medio tiempo del #SuperBowl. Video por @FRuiz_PN desde Atlanta #SBxPublinews pic.twitter.com/fjGcZrKPmJ — Espectáculos (@Espectaculos_PN) February 4, 2019

También le puede interesar: