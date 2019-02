Mostró todo su apoyo a la bailarina y modelo. La respuesta del novio de Andrea Valdiri luego de escándalo por foto íntima.

En la mañana del viernes se filtró en redes sociales una foto de Andrea.

Se le veía en una escena íntima, al parecer, con el jugador Michael Ortega, su ex.

Luego de eso ella misma mostró la foto en su Instagram, acompañada de una serie de videos en donde mostraba su tristeza por lo sucedido.

Sin embargo, más tarde dio a conocer otra imagen en la mostraba un regalo de parte de su nuevo novio, David Sierra.

Respuesta del novio de Andrea Valdiri luego de escándalo

Y así, sin palabras, David demostró que apoya completamente a su pareja en estos momentos tan difíciles.

Sobre la imagen que se filtró en redes sociales Andrea afirmó lo siguiente:

“Todos nos tomamos fotos en cuero, todos cuando vamos a culear tomamos fotos en cuera, eso es normal en una pareja, lo que no es normal es que tú tengas el corazón tan podrido, y tan negro, que te guste sacar la foto en cuero de tu pareja”.

Y agregó que: “Hoy no me siento muy bien, no entiendo cual es problema de hacerme daño, si yo no me meto con nadie, no me meto en la vida de nadie, no entiendo qué quiere esta persona”.

