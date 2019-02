La presentadora tuvo que dejar Día a Día, magazín de Caracol. Así fue el primer día de Mónica Rodríguez como desempleada.

Pero eso no fue todo, Mónica también se fue de Agenda en tacones, programa que hacia en la emisora Blu Radio.

Fue ella misma quien contó que por el momento no tiene nuevo trabajo ni otras ofertas, siendo oficialmente una desempleada.

“No tengo nada, por ahora. No sé qué voy a hacer, no tengo ni idea. Voy a esperar que la vida me sorprenda, a que Dios me sorprenda, vamos a ver qué pasa. ¿Qué voy a hacer en los próximos días? No sé, creo que voy a hacer el diario de una desempleada o algo así”, dijo en un live en Instagram.

Pero eso no es todo. Respondiendo a las preguntas de sus seguidores también contó cómo fue su primer día sin trabajo.

“Un poco más tranquilo… Desayuné con una amiga, estuve con mi perrita jugando en el parque y después en casita, descansando y pensando”.

Sobre su salida del programa afirmó lo siguiente:

“Mucha gente ya lo decía, éramos cuatro presentadoras. Son muchas presentadoras para un espacio tan corto… entonces, bueno, yo me siento igual feliz, contenta y satisfecha".

