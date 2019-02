Killing Eve: la serie que explorará la obsesión entre dos mujeres

En estos días llegó a la pantalla de Paramount Channel, Killing Eve, una serie protagonizada por dos mujeres y que justamente cuenta la obsesión que tienen ambas la una por la otra. Una historia protagonizada por Jodie Comer y Sandra Oh, quien acaba de llevarse su primer Globo de Oro en la categoría de mejor actriz en una serie dramática.

Sandra Oh le da vida a Eve, una agente que está cansada y aburrida de pasarse los días sentada en el escritorio de su trabajo. Sin embargo todo cambiará cuando comience a investigar a Villanelle (Jodie Comer), una talentosa asesina.

"Las vidas de Eve y Villanelle son muy, muy diferentes. Villanelle es muy estimulante y enérgica, y siempre está en algún lugar extravagante, vistiendo ropa excéntrica y ridículamente elegante. Y casi siempre está sola, es un poco una loba solitaria. Eve es el opuesto contrario", asegura Jodie Comer.

Uno de los aspectos que convenció a Jodie para ser parte de la serie y el personaje, fue adentrarse en la mente de un asesino y los motivos que podrían llevarlo a matar, que muchas veces, nada tienen que ver con la venganza.

"Ella vive en París en este increíble apartamento y se enoja por matar, pero eso la excita y le da un propósito. Tiene el control, obtiene su dinero, se lo gasta en lo que le gusta, y no tiene a nadie a su alrededor para decirle qué hacer: tiene total libertad. Ella tiene muy poco remordimiento, y está bien. Así que luego de analizarla tanto creo que lo que impulsa a ser una asesina es su libertad y la soledad".

Cuando se le pregunta a la actriz si hay una similitud entre ella y su personaje, ella es clara en asegurar con humor que: "¡Tengo miedo de decir que sí porque está tan loca! Pero a ella le gusta gastar su dinero en ropa, y siempre parece estar comiendo, y yo soy culpable en ambos casos. También la veo como una actriz porque tiene personalidades diferentes. Habla muchos idiomas y, a menudo, tiene un disfraz o peinado según su misión".

"Creo que lo sorprendente de los dos personajes principales es que pueden ser débiles y vulnerables, y supongo que a su vez eso es lo que los hace fuertes", Jodie Comer.

Muchas son las escenas que compartirán estas protagonistas, pero para Comer, las más entretenidas son aquellas en las que hay balas y disparos de por medio, pues finalmente, ese el hábitat natural de su asesina. Sin embargo, su escena favorita de esta primera temporada se relaciona más con la psiquis de las dos protagonistas, que con el contacto físico.

"Hay una gran escena cuando Villanelle y Eve se encuentran por primera vez. Villanelle entra en la casa de Eve, y tienen una gran confrontación. Esa escena fue brillante para filmar: nuestros personajes se conocen mucho entre sí, y los personajes siempre hablan entre ellos, por lo que para ellos finalmente se conocieron por primera vez fue un gran momento".

Y aunque la conexión entre Villanelle y Eve será más fuerte que cualquier otro aspecto en esta serie, es importante resaltar otro personaje dentro de la historia: Konstantin Vasiliev, jefe de Villanelle y quien es interpretado por Kim Bodnia.

"Kim es increíble, él tiene tanta energía y encanto. Fue muy importante para la relación de Villanelle y Konstantin tener cercanía y calidez, y definitivamente hemos encontrado eso. Y hay una profundidad real. A pesar de que esta es una relación de trabajo, puedes decir que hay algo más debajo de todo eso. Él se preocupa mucho por ella, y ella se preocupa mucho por él. Creo que la gente los disfrutará juntos en la pantalla".

Y por supuesto, en un thriller policiaco no podía faltar el misterio, y en esta serie, tiene que ver con la organización 12, de la que hace y no parte Villanelle. Una "empresa" que mantendrá en vilo a los espectadores.

"Villanelle realmente no tiene muy claro esto. Ella sabe que Konstantin es el tipo que está a cargo de ella, y sabe que hay algo más grande por encima de él que le dice lo que debe pasar. Ella se da cuenta de esta entidad 12 a mitad de la serie y le pregunta a Konstantin. Él le dice a ella que no debería preguntar más, y que debería detenerse allí, lo que no hace porque no se las arregla muy bien con que le digan qué hacer. Esto realmente comienza a probar su relación. Y sin adelantarlos tanto, puedo decirles que la serie definitivamente explorará quién o qué son los 12″.

La primera temporada de Killing Eve tiene ocho episodios. La serie está basada en las novelas de Luke Jennings.

"Lo que me encanta es el equilibrio del humor y la oscuridad dentro de la serie. Hay mucho humor, pero también hay muchos momentos que son bastante impactantes y brutales. Ese balance es tan difícil de lograr", concluyó la actriz.

