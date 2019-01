Esta mujer derrite con sus fotos. Desnudo de protagonista de El Bronx da de qué hablar.

El Bronx es la nueva serie de Caracol que se estrenó esta semana.

La historia relata la vida de dos jóvenes, Juliana y Andrés, quienes por diferentes circunstancias terminan en este infierno.

Quien le da vida a Juliana es Rosmeri Marval, una actriz venezolana que espera triunfar en Colombia.

"Soy fiel creyente de que el tiempo de Dios es perfecto. Decidí salir de mi país pues quise explorar nuevos mercados. Me fui a Estados Unidos esperando llegar a México, que definitivamente ofrece más oportunidades en lo laboral, pero estando allá mi mánager me mostró este proyecto y de una me enganchó. Me llamó la atención cuando supe que esto tenía algo de realidad, leí sobre El Bronx y decidí venir a Colombia a ver qué sucedía", contó Rosmeri a El Universal.

Además de su talento, Rosmeri es una mujer hermosa. Y es que ahora tiene cinco meses de embarazo, y la verdad, no se le notan.

Y aunque ahora sus fotos están dedicadas a su hijo, lo cierto es que sus anteriores publicaciones de Instagram ha mostrado todos sus momentos, hasta desnuda.

Son imágenes para diversas marcas o simplemente con las que muestra lo feliz que es su vida.

Desnudo de protagonista de El Bronx

