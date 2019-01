Se trata del director y ahora político Gustavo Bolívar. Polémica por famoso que habló de Fernando Gaitán y lo que habría provocado su muerte.

Lo hizo a través de un entrevista con W Radio que lo contactó para hablar de sus recuerdos sobre el libretista.

“A mí sí me gusta aprovechar estas cosas para que la gente tome conciencia sobre ciertos vicios… él fumaba mucho… Yo le decía. Cosa de no sé cuántos paquetes al día. Eso pasa factura. Sé que no es el momento, pero si uno puede aprovechar esto para que la gente que fuma mucho se cuide, bueno, creo que él mismo lo aceptaría”, dijo Bolívar.

Lo dicho no gustó entre varias personas, quienes no dudaron en mostrar su molestia a través de las redes sociales.

Fernando Gaitán acaba de fallecer

Fernando Gaitán falleció este martes a los 58 años por un paro cardiaco.

El libretista se encontraba trabajando en la segunda temporada de Betty la fea en el teatro.

“Es un milagro convocar un grupo de actores un grupo de amigos que finalmente nos hayamos reunido después de tanto tiempo y hayamos experimentado esto tan maravilloso que es llevar la obra al teatro, contentos porque los resultados han sido muy buenos”, dijo Gaitán hace un tiempo en entrevista con RCN.

También acababa de firmar un contrato con Sony Pictures para realizar contenido.

Fernando fue el creador de novelas como Hasta que la plata nos separe y A corazón abierto.

