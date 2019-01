Los televidentes no dudaron en burlarse en redes sociales. Memes que dejó pelea amorosa entre participantes de La agencia.

Y es que en nuevo capítulo del reality la pareja conformada por Leandra y Alejandro tuvo su primera discusión.

Cabe mencionar que en los últimos días la pareja había tenido problemas por diferentes circunstancias, entre ellas, los celos.

Y parece que todos los problemas estallaron, pues la pareja no aguantó más y discutió.

La pelea ocurrió en los primeros minutos del reality, pero al final del programa la pareja volvió a discutir.

La pareja había estado durmiendo junta, pero por el problema, Leandra terminó llevándose su ropa para otra parte.

"No sé qué pasa con Lea, no se dio tan bien. Su actitud me va aclarando el panorama con Lea", dijo Alejandro a las cámaras, quien se mostró confundido por la situación con la modelo.

Esta pelea no pasó desapercibida en redes, donde varios televidentes se burlaron del momento con memes.

Para muchos de ellos la pareja ha estado exagerando, primero por comenzar una relación tan rápido, y segundo, por sus peleas "sin sentido".

A continuación algunos de los comentarios y memes publicados en Twitter:

Mi cara cuando ALEJANDRO empezó a pelear en costeño #LaAgenciaBatallaDeModelos pic.twitter.com/c2lIbrslCH — maria (@marialamozu2) January 31, 2019

UGH, qué estrés ver a Leandra jodiendo todo el tiempo. Hasta para editar tienen preferencia. #LaAgenciaBatallaDeModelos pic.twitter.com/A4KZLQEydE — Kath✨ (@KatthLady) January 31, 2019

Leandra enojada con Alejandro por estar enfermo y no aceptarlo la ayuda.

Pues bueno chica, que si él no quiere tu ayuda es su problema, tendrá sus motivos.

No es como para enojarse, que cansancio de mujer. #Laagenciabatallademodelos — Shui Potato 🐱🇨🇴 (@yui_mei69) January 31, 2019

Cada vez que Leandra empieza con su show Los colombianos #LaAgenciaBatallaDeModelos pic.twitter.com/aafXkSzp4v — ⚡✘ ᴘᴇʀᴛᴢ ✘⚡ (@_Pertz_) January 31, 2019

