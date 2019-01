El más reciente sencillo de Thalía, en esta ocasión al lado de Lali Espósito, una cantante argentina, es polémica también por la letra de la canción que al igual que el título algunos lo consideran ofensivo.

El nuevo tema del álbum"Valiente" de la artista mexicana ya ha sido criticado en redes sociales al asegurar que se trata de una ofensa contra el género masculino.

A pesar de algunas críticas, también hay muchos comentarios que halagan y admiran a Thalía, que a sus 47 años sigue luciendo muy radiante y atractiva.

Music Video by Thalía & Lali performing “Lindo Pero Bruto” (C) 2019 Sony Music Entertainment US Latin LLC

Lali y Thalía estrenan video de "Lindo pero bruto"