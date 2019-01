Con mensaje 'antibullying' Carolina Castro habló sobre su complejo más grande en el modelaje

View this post on Instagram

Me preguntan sobre mi estatura…si, mido 1,80m y aunque creciendo me sentía demasiado grande y esto me acomplejaba, hoy en día sé que es uno de mis atributos más fuertes. No soy amante de los tacones porque prefiero mi comodidad pero la verdad si alargan las piernas dándole al paso largo más cadencia al caminar, ayudan a tener una postura más elegante y nos empoderan! Así que ok @andresyepesd me has convencido de usarlos siempre que pueda (o deba 🤪). . . Nunca sabemos por lo que han pasado las personas en cuestión de inseguridades y por eso no debemos juzgarlos, esto me hace pensar en una querida amiga tan chic que en lugar de decir "Póngase en mis zapatos" dice "Póngase en mis tacones". . Que opinan de los tacones? 👠Tortura necesaria? He oído algunas mujeres decir que ya se han acostumbrado tanto que les incomoda ponerse zapatos planos, en serioooo?