Fotógrafo de Karol G fue víctima de brutal golpiza por parte de Policías

El hombre grabó un procedimiento policial que consideró irregular y fue atacado. Fotógrafo de Karol G fue golpeado por Policías.

Andrés Felipe Ortiz, mejor conocido como Felipe Orvi, es conocido por trabajar con la cantante urbana así como otras personalidades de la farándula, como Melina Ramírez y Mateo Carvajal.

Según parece, el hombre intervino cuando consideró que la Policía cometía una injusticia. Al parecer, dos malabaristas en Buga estaban siendo requisados por los agentes, sin embargo, a 'Orvi' le molestó ver que los retiraran de la zona.

Después de comenzar a grabar, lo persiguen oficiales de la Sijín y lo llevan a una patrulla.

“Me detuvieron, me pararon los de la Sijín y me pidieron los documentos, se los dimos y nos sacaron un arma. De ahí llamaron a una patrulla porque “estábamos muy altaneros”, llegó la patrulla y nos llevaron a la comisaría”, contó Felipe.

En la comisaría le pidieron su identificación y la de su amigo, quien lo acompañó en ese momento. Es allí cuando los hechos se tornan violentos.

“El policía me dijo 'sentate, que no estás en tu casa' y le dije: 'yo no me quiero sentar porque yo no he hecho nada, yo no tengo por qué estar aquí y justo cuando le dije eso me metió un golpe en la cara"", relata.

Felipe Ortíz resultó con golpes en la nariz y la cabeza. Los oficiales le pidieron que se limpiara la sangre antes de salir de la comisaría.

Finalmente lo dejan ir, pero Ortiz hace la denuncia pública.

Ahora, las autoridades de Buga aseguran que no tolerarán ningún hecho de este tipo, y que investigarán a fondo lo sucedido.

El realizador audiovisual @felipeorvi denunció abuso policial en Buga, Valle del Cauca ➝ https://t.co/6GANEDZcqA pic.twitter.com/4WkHTzEgUo — El Colombiano (@elcolombiano) January 26, 2019

