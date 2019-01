'La Red' revela Photoshop en fotos de famosa modelo 'fitness'

View this post on Instagram

Como diminuir la celulitis ? Antes que nada es importante recalcar que casi ninguna mujer tiene 0 celulitis ! Es parte de nuestro sistema, de esas hormonas que nos diferencian del hombre en muchos aspectos tan importantes y maravillosos como el poder dar a luz. La solución no está en criticarnos o lamentarnos entre nosotras. Esta en aceptar que existe, utilizar y compartir con las demás herramientas para minimizarla si es que nos molesta. Les comparto lo que a mi me funciona : 👊🏼Antes de entrenar o hacer cardio como un CARBO COMPLEJO que me de energía y me permita quemar grasa. ( avena, pan de arroz, pasta de arroz , arroz integral ). 👊🏼Incluyó siempre ejercicios de STEP, TIJERAS, y SENTADILLAS en mis rutinas. 👊🏼 Incluyó ejercicios con pesas. Unos días 30 reps con poco peso, y otros mucho peso hayas el fallo o fatiga muscular. 👊🏼Incluyo siempre CARDIO en mis entrenamientos. 👊🏼El cardio hazlo SIEMPRE después de la FUERZA o a otra hora del día para no desgastar tu masa muscular. 👊🏼No hago rutinas de fortalecimiento por más de 1 hora y media para evitar desgaste muscular. 👊🏼 Tomo WHEY proteín AISLADA (isolated) con avena en hojuelas o una fruta dentro de los primeros 20 min después de entrenar para recuperar y regenerar el músculo trabajado. 👊🏼Si trabajé con bastante peso dejo descansar el músculo 48 horas para que se recupere. 👊🏼 Como bajo en sal. 👊🏼Tomó 3 lts de agua al día. 👊🏼Evito los fritos. 👊🏼Evitó el azúcar refinado. 👊🏼Evito las gaseosas. 👊🏼Evitó colorantes. 👊🏼Evitó el alcohol. ( ocasiones especiales) 👊🏼Evito embutidos. 👊🏼Recuerdo SIEMPRE que no de trata de dejar de comer sino de COMER BIEN ( como 5 veces al dia ) 👊🏼Duermo MUY bien ( 7 u 8 horas ) 👊🏼Respiro hondo y tomo tiempo para relajarte para disminuir el estrés. 👊🏼Doy gracias a Dios TODOS los días !