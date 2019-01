"Hermosas palabras": este mensaje de Claudia Bahamón para su hijo conmovió a sus seguidores

View this post on Instagram

Mi peli colorado! Siempre soñé con un hijo como tú! Amigo del alma, confidente, tomador de pelo “a morir”, con un sentido del humor único, consentidor de mamá y papá, con un maravilloso carácter, apasionado por los animales, enamorado de la naturaleza, amigo de todos, generoso, foddie, melómamo • me quedo sin respiración describiéndote y se me hincha el pecho de orgullo • me puedo quedar acá horas hablando de las cosas lindas tuyas te amo!!! . . . Hoy quiero decirte sueña mini Mostri! Mucho!!! no dejes un instante de hacerlo, no tengas miedo a soñar en grande, cree en ti siempre y en lo que eres capaz de lograr por favor 🙏🏻, no permitas que te hagan cambiar cuando estés convencido de lo que eres. Solo debes aprender a escuchar tu corazón, hazle caso “Incluso algunas veces más que a mi” , yo solo soy tu amiga con mas experiencia. Ámate como eres, se muy feliz y agradecido con lo que tienes, nunca sientas lástima por ti, invierte en ti, en tu conocimiento, en tu arte, aprende cosas nuevas, escucha canciones nuevas, lee por lo menos uno o dos libros al mes, cuida tu cuerpo, se consiente de tu respiración, de tu alimentación, de tu paso por esta vida, ama la tierra, respeta el planeta, abraza el océano, agradece estar presente, haz amigos todos los días, no hagas mala cara jajajaj, lávate los dientes, valora el agua, abraza árboles, dale muchos besos a tus papas y hermanito, ama ama ama y nunca pares de dar amor y repartir sonrisa y buena onda! Feliz 11 años amor de mi vida! #happybirthday