¿Sexo en La Agencia? La escena más caliente en todo el reality

¡El capítulo más 'hot' desde que empezó el reality de Caracol TV! La Agencia se convirtió en un programa que despierta la atención, no solo por los contratos publicitarios, sino por las relaciones que en el loft se despiertan.

Una de las más comentadas es la de Alejo y Leandra. Mucho más si el modelo de la agencia de Catalina gana la prueba, como sucedió en el capítulo del viernes.

En una prueba de fotografía, el bogotano de 23 años consiguió los 20 millones para su agencia. Luego, se puso romántico con Leandra y se arruncharon en la cama.

Allí, la conversación se puso picante.

¿Sexo en el reality? Alejo y Leandra se pusieron calientes en La Agencia de Caracol TV

-Quieto.

-Yo quiero.

-¿Qué quieres?

-Esto.

-Quieto, Alejo, Quieto. Mario Alejandro, hágame el favor. Aquí sería una vaina fatal.

-Es que no entiendo. ¿Tú por qué no quieres nada?

-¿No quiero qué?

-Pues nada.

-¿Cómo así que no quiero nada?… Obviamente sí quiero, pero no quiero que me saquen así. Que me vea toda Colombia.

-No te va a ver toda Colombia.

-Me estás llevando por el camino del mal.

-Ese es el más divertido.

-Me pusiste la piel arrozuda.

-Te estoy imaginando.

-¿Qué estás imaginando?

-Te estoy imaginando desnuda.

-Marica, tenemos una cámara.

-Siempre.

-Me encantas.

-Tú a mi.

-¿Qué haces?

-Alza la cobija y mira.

-¿Es en serio? Oye, está allí la cámara.

-Yo sé. Yo soy cuidadoso.

-Basta, qué tortura. Porque me dan unos cólicos de las ganas, de aguantarme. Es como a ustedes le duelen los testículos. Ay, Dios.

Antes de toda la escena, Alejo expresó que dejará que las cosas fluyan.

"Siempre es bueno tener algo de picante, algo que te dé el saborsito".

