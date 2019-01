La misma cantante y ahora presentadora lo confesó en redes sociales. Marbelle volverá al quirófano para hacerse esta cirugía.

En Instagram se ha hecho muy popular el juego de hacer preguntas y que otras personas respondan.

Marbelle se unió a este juego y varios de sus seguidores quisieron despejar aquellas dudas respecto a la 'Reina de la tecnocarrilera'.

Una de ellas tuvo que ver con pasar de nuevo por el quirófano y ella aseguró que sí lo hará y pronto.

Marbelle volverá al quirófano

Y lo volverá a hacer porque quiere disminuir el tamaño de su busto.

Hace un tiempo en entrevista con la revista Vea, Marbelle habló de las operaciones que le han inventado.

“Esta ha sido mi nariz de toda la vida. Es algo que me da mucho miedo tocar porque pienso que pocas veces queda bien. Mi mentón es natural, siempre han dicho que es operado, porque se me parte cuando me río, pero si ven mis fotos de niña, así era. Mis pómulos, tampoco, lo que pasa es que cuando era más cachetona no se me veían así. Dicen que me los inyecté, pero como he bajado de peso, ahora se me notan más. Ni bótox me he aplicado, no lo necesito”, dijo.

