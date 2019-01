La actriz se cansó de los malos comentarios en redes. Greeicy Rendón estalla y se despacha contra seguidores.

Todo comenzó luego de que publicara en redes sociales que se sentía muy triste por la situación actual de Venezuela.

"Me da impotencia y me da rabia que una sola imagen y una publicación no haga mucho, no solucione nada… pero aunque yo sea insignificante para la solución de este GRAN país, los tengo en mis mejores pensamientos, en cada vez que estoy positiva y sueño algo bonito, en cada 11:11 que sé que puedo pedir algún deseo, en cada momento que atrae cosas buenas los tengo en mi pensamiento y espero ese pensamiento de tanta gente unida atraiga eso que tanto queremos. LOS PIENSO MUCHO HOY VENEZUELA".

Y a pesar de que dejó claro que sabía que una imagen no hacía nada, sufrió la crítica de varios seguidores.

Por eso, molesta, decidió responder a esas personas que no dejaron de hablar mal.

“Que si publiqué de Venezuela, que si por qué mejor no de Colombia, que en Perú tal cosa, que en no sé qué lugar tal otra… YO SOLO HICE UNA PUBLICACIÓN (…) Yo no sé de política y soy un poco o muy ignorante en ese tema pero tengo sensibilidad y me duele cuando están pasando cosas que para mi SENTIDO COMÚN no tienen sentido de ningún tipo… me duele si pasan en mi país o si pasan donde sea”.

