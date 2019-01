Se trata del primer sencillo de su próximo álbum, que plantea el cada vez más serio tema del mundo desorientado. Para la banda es una letra para tomar conciencia, “no solo diciendo que el mundo está mal, tenemos que proponer soluciones”.

En cuanto al video, este fue dirigido por el español Albert Moya y protagonizado por Christa Théret junto a Isaac Hempstead Wright.

Everything Not Saved Will Be Lost es el nombre del nuevo disco de la banda, que será lanzado en dos partes. La primera el próximo 8 de marzo y la segunda a finales de este 2019.

Tras una corta pausa Foals se metió de lleno al estudio a crear esta nueva atmósfera y velocidad que tendría el nuevo álbum con la asesoría del ingeniero Brett Shaw. Sin presiones de tiempo en el proceso creativo. Esto es Foals al 100% en una sinergia imparable que dejó un resultado de 20 canciones.

Paralelo a la salida de este primer volumen, los ingleses emprenderán su gira de conciertos del 2019 en el Festival Vive Latino de México, pasando después por el Lollapalooza de Argentina, Chile y Brasil, y terminando por Europa y Estados Unidos.

Foals presenta su nueva canción, 'Exits'

