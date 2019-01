Varias personas en redes sociales no le perdonaron que hiciera este tipo de comentarios. Humorista denuncia amenazas de muerte luego de burlarse del atentado.

Se trata de Ibrahim Salem, quien actualmente se encuentra viviendo en México y a quien le cerraron su cuenta de Twitter luego de hacer chistes por el atentado en la Escuela General Santander.

Comentarios como: “Después del atentado de hoy, hay más policías acostados”, desataron la furia de varios.

Y luego de esto, además de que su perfil de Twitter fuera cerrado, también comenzó a recibir toda clase de comentarios negativos.

“Me están amenazando con matarme por burlarme de muertos, creo que no tiene sentido”, dijo en entrevista con RPTV Noticias.

El humorista afirmó en la conversación con el medio que no se arrepiente de los comentarios que hizo, pues considera que era el momento para hacerlos, pues después, este momento se va a olvidar, al igual que todos los hechos tristes que han pasado en el país.

“Honestamente me arrepiento de haber generado esa discordia, me arrepiento de haberle generado a mi familia un mal momento, pero no me arrepiento de haber contado mis chistes y haber dado mi opinión”.

