La foto de Jéssica Cediel que genera risas en redes sociales

A simple vista la imagen se ve normal. Sin embargo, fue el mensaje lo que generó todo tipo de comentarios.

Y es que Jéssica Cediel publicó lo siguiente: "Así me veo cuando no me baño".

Sus seguidores no dudaron en hacer comentarios, y hasta compartieron la imagen para que más personas se rieran por el mensaje de Jéssica.

"Qué chiste mi Jessi. Un abrazo grande para ti", "Pues no te bañes nunca", "No importa, de igual manera hermosa" y "Pues no te bañes nunca. Te ves hermosa", fueron algunos comentarios que recibió la fotografía.

El año pasado la presentadora conmovió a sus seguidores con un particular mensaje:

"No te aferres a las cosas materiales… pues cuando mueras no te llevarás nada. Ni la fama, ni la belleza, ni el éxito, ni el dinero que tengas son suficientes para abrir las puertas de la salvación".

Y agregó: "La única llave está en entregar tu corazón a Jesús y recibirlo y aceptarlo como tu único señor y salvador. Sea para DIOS toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos, AMÉN. (Les comparto este mensaje con el corazón sentido y mis ojos aguados literalmente… y espero que sea de provecho allá afuera para [email protected] de ustedes)".

