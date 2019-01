La foto del atentado que ha conmovido a varios famosos colombianos

View this post on Instagram

Él representa los sueños que el ELN intentó acabar al atacar cobardemente a la Escuela de Cadetes de la Policia Nacional General Santander. Esta foto de @mauricioalvarado63 para @elespectador representa el sentimiento de todo un país y de quienes vivimos en Bogotá! Que sea la oportunidad para unirnos y para que responsablemente exijamos que los grupos terroristas dejen de hacer parte de las redes sociales; hoy todos, incluidos niños, tenemos acceso y es una herramienta para influir en la sociedad. @instagram @facebook @twitter NO LE DEN VOZ a quienes siembran el terror y nos tienen intimidados! @fiscaliacol #yosoyBogotá #noalterrorismo